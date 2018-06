Hyundai Kona vil være med i crossover-festen

Bilklassen med små og mindre SUV’er, crossovers som nogle ynder at kalde dem, er evigt ekspanderende.

Vi har testet fem af slagsen i et tidligere nummer af Bil Magasinet. Her trak Seat’s fine og velafbalancerede Arona sig ud som sejrherre. Siden er der stødt flere biler til klassen – blandt andet den lime-farvede Hyundai Kona i denne test.

Hyundai Kona har ikke bare et spøjst navn, men også et avantgardistisk og modigt design. Det vil uden tvivl dele vandene. Personligt synes jeg, at den ser brandgodt ud.

Og den positive overraskelse er endnu større for mit vedkommende, da bilen kommer fra netop Hyundai, som i mine øjne er meget forsigtige i sine designs – med undtagelse af den babyblå i30 N.

Passer lige ind i klassen

Hyundai Kona passer på mange måder lige ind i klassen, men på andre punkter skiller den sig ud.

Der findes pt. ingen slappe motorvarianter. Den langsomste Hyundai Kona har en 1-liters 3-cylindret benzinturbomotor med 120 hk og 6-trins manuel gearkasse. Det er vel at mærke, mens flere af konkurrenterne gerne vil sælge dig en bil med sugemotor og under 100 hk.

Priserne starter derfor også en smule højere end hos for eksempel Seat Arona, hvor prisfesten starter ved 169.900 kr. Priserne for Hyundai Kona starter fra 179.900 kr. for den billigste variant.