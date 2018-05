Ford Fiesta ST går efter GTI-tronen i første test

Hvor?

Hvad er nyt?

Fiesta ST kører gummi i asfalten på præsentationsturen omkring den sydfranske by, Nice.Den nye ST har et stærkt udgangspunkt i den almindelige Fiesta. Her på Bil Magasinet har Fiesta to gange inden for det seneste år trukket sig sejrrigt ud af både stortest og duel.

Motoren er på 1,5 liter, hvilket efterlader 500 cc til hver af de tre cylindre. I samspil med en turbo yder de 200 hk og 290 Nm, der alle sendes til forhjulene. Motoren har cylinder-frakobling, hvilket gør den 2-cylindret under visse forhold.



ST fås nu også med en Performance-pakke, der vigtigst af alt giver hatchbacken et quaife-spærredifferentiale på forakslen. Bestilles Fiesta uden denne mekaniske perle, må fører og bil klare sig med et vectoring-system, der elektronisk fordeler kræfterne gennem bilens ESC-system. Der er endnu ingen dansk pris på Performance-pakken.



Og den største nyhed er måske, at ST nu fås med fem døre.