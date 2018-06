Første test: Toyota Aygo får flere hestekræfter

Hvor?

Hvad er nyt?

Vi stifter bekendtskab med den faceliftede Toyota Aygo på dejlig sommerlun asfalt i København og omegn – du skal ikke lade dig narre af de belgiske nummerplader, vi er i Danmark.Toyota Aygo blev introduceret i 2005, modtog et par facelifts i 2008 og 2012, og en ny model kom på markedet i 2014. Det er nu tid til denne models første større justering og optimering – altså et facelift. Aygo bygger, ikke overraskende, videre på samme platform og samme mekanik, som vi kender fra den nuværende model. Der er derfor ikke tale om ændringer i dimensioner eller rummelighed. Men udover en revidering af designet, der tager inspiration fra den japanske tegneseriehelt Astro Boy, har både motor, styretøj og undervogn været en tur forbi ingeniørernes arbejdsbord.Motoren med tre cylindre på én liter yder nu 72 hk, hvilket er tre mere end tidligere. Effekthoppet kommer bl.a. takket være en belægning, der skaber mindre friktion omkring ventilerne, samt at kompressionen er øget fra 11,5:1 til 11,8:1. Toyota Aygo er opgivet til at gå 26,3 km/l og udlede 86 gram CO2. Det tal er dog efter den nye WLTP-måling, der erstatter den hidtidige (NEDC). Håbet er, at den nye måling skal være mere retvisende. Du kan læse mere om den nye WLTP-testcyklus i artiklen her.

Derudover har Aygo fået justeringer i styretøj samt i affjedringen.

I kabinen er der også nyt i form af en touchskærm på syv tommer, der understøtter Apple CarPlay og Android Auto. Systemet er udviklet i samarbejde med Pioneer.Men der hvor Aygo for alvor føles optimeret og forbedret er i komfortafdelingen. Japanerne er gået til stålet i jagten på at nedsætte bilens vibrationer og støjniveau ved brug af isoleringsløsninger i alt fra instrumentbord og motorrum til a-stolper.