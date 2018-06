Første test: Peugeot Partner skifter navn til Rifter

Hvem er konkurrenterne?

Hvornår lanceres den?

Den nærmeste konkurrent er samtidig en nær slægtning. Peugeot Rifter bygger på samme teknologi og mekanik som Citroën Berlingo og Opel Combo , der indtil videre kun fås som kassevogn.Peugeot får travlt i oktober måned – her lanceres både den nye firma- og familiebil, 508 samt Rifter. Senere tilstøder den længere udgave. Der er endnu intet officielt om priserne. Den udgående Partner Tepee kostede lige under 200.000 kr., og det forventes, at den nye Rifter vil stige i pris.