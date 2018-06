Første test: Opfrisker til Hyundai’s storsællert

Hvor er vi?

Frankfurt, Tyskland.

Hvad er nyt?

Den faceliftede i20 har blandt andet fået ny frontgrill, nye 15"og 16" fælge. Derudover er to nye farver Tomato Red og Champion Blue er tilføjet farvepaletten. Indenfor er det muligt at tilvælge 7-tommer skærm med Apple Car Play og Android Auto.

Under huden er der også lidt ny mekanik og mulighed for mere sikkerhedsudstyr. Blandt andet automatisk nødbremse, træthedsregistrering og vognbaneassistent, der hjælper med at holde bilen mellem de hvide streger. Udover automatisk start/stop ved vi endnu ikke hvor meget, der bliver standard på de danske modeller.

Til den lille 1-liters benzinmotor med 100 eller 120 hk bliver det nu muligt at tilkøbe 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse. Vi har kørt en smuttur med gearkassen og den fungerer, som resten af bilen, som den skal. Den er hverken hurtig eller kontant, men gør hvad den skal med fine bløde skift.

Uden at kende prisen på dobbeltkoblingsgearkassen anbefaler vi dog den manuelle, der passer bedre til motorens kraftoverskud – og så er den tilmed sjovere.