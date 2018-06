Første test: Nye kræfter til Jeep Renegade.

Hvad er nyt i Jeep Renegade?

Med tidens trend rammer Renegade lige ned i den kasse af biler, som folk efterspørger; Små crossovers, der gerne har plastskørter og øget frihøjde for syns skyld – men Jeep Renegade er mere end det. Renegade føles som en ægte SUV, som vi hverken er nervøse eller kede af, at hive væk fra asfalten – især ikke i Trailhawk-trim, der har firehjulstræk med forskellige off road modes og andre kofangere, der ikke støder på, når vi skal forcere stejle op – og nedkørsler.

Den nye Renegade har blandt andet fået LED-lygter og en ny, forbedret skærm til infotainment – og så er der to nye benzinmotorer på programmet.

En 1-liters med 3 cylindre og 120 hk samt en 4-cylindret på 1,3 liter med enten 150 eller 180 hk. Begge motorer er støjsvage og især den 3-cylindrede har overraskende jævn motorgang.

Til gengæld føles de 120 hk til den svage side og den manuelle gearkasse er ikke helt så præcis og kontant, som vi kunne have ønsket. Der er endnu ingen opgørelser over forbrug på de to nye motorer.

Der er stadig to dieselmotorer på enten 1,6 liter med 120 hk og 320 Nm eller den 2-liters med 140 eller 170 hk begge med 350 Nm.