Første test: Ny Swift Sport med kunstigt åndedræt

For det første er der nye toner under motorhjelmen. Selvom Suzuki holdt ud længe, er den gamle, omdrejningsvillige 1,6-liters motor skiftet ud med den nyere 1,4-liters Boosterjet, så der nu er en hurtigtsnurrende turbo til at hjælpe med at trække forhjulene.

Den bidrager kun med 4 hk mere end forgængeren men momentet er til gengæld øget med næsten 44% til 230 Nm. Turboen har sammen med det høje drejningsmoment den fordel, at du ikke behøver kværne omdrejningstælleren mere for at mærke fremdrift, men at der tværtimod er masser af bundtræk allerede fra 2.500 omdrejninger i minuttet.

Få et abonnement på Bil Magasinet, så kommer hele den nye test af Suzuki Swift Sport ind af brevsprækken. Køb de første 3 numre for 99 kr.

Swift Sport har tilmed tabt sig så den nu klarer 0-100 km/t på 8,1 sekund. Det er ikke rakettider, men Swift Sport handler om meget mere end hestekræfter og tal på papiret.

Hvad slankekuren, den nye, stivere karosse og den hårdere undervogn gør ved følelsen bag rattet kan du læse mere om i næste nummer af Bil Magasinet.