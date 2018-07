Første test: Ny Ford Focus kommer til at skabe ravage i Golf-klassen

Hvem er konkurrenterne?

Bilen skal konkurrere mod VW Golf, Honda Civic, Kia Ceed, Peugeot 308, Mazda 3, Hyundai i30, Renault Megane osv.

Aha! Men hvordan kører den?

Dét kan du læse meget mere om i et kommende nummer af Bil Magasinet, men du kan få et par førstehåndsindtryk: Der er kommet mindre vejstøj i kabinen og undervognen føles meget komfortabel.Ude på snørklede bjergveje afslører Focus også, at den ikke har glemt at have det sjovt. Et dejligt præcist styretøj, en fabelagtig 6-trins gearkasse og livlige motorer gør det muntert at køre hurtigt om hjørner i bilen. Den foreløbige topmodel med 182 hk og 10 mm sænket undervogn fra ST-Line udstyrslinjen underholder næsten som en fuldblods GTI.

Hvornår lander den i Danmark?

Forhandlerne holder åbent hus på den nye Focus hatchback 1. og 2. september. Stationcar-udgaven kommer lidt senere på året.