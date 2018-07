Første test: M2 får nyt navn og endnu mere lyst til narrestreger

Det er nemlig sket en del i motorrummet, hvor række-6’eren fra BMW’s M3 og M4 nu har fundet plads med de dobbelte TwinPower-turboer. Slagvolumen er den samme som før, men det er ifølge BMW så godt som eneste lighed med række-6’eren i M2 Coupé, og Competition-motoren yder 410 hk og 550 Nm – solide 40 heste og 50 Nm mere end forgængeren.

Til at håndtere de ekstra kræfter er forenden stivet af med en kulfibertværstiver, der ligesom det opdaterede chassis ligeledes stammer fra M3/M4. Spærredifferentialet på bagakslen er også komplet fornyet – men bare rolig, M2 er stadig ude på ballade. Det understreges også af den nye udstødning, der med to elektronisk styrede spjæld kan lukke helt op for den klassiske lyd af en hårdt pumpet BMW med seks stempler på række.

Fra førerpladsen har man udsigt til et sæt nye, mørke instrumenter, en racerrød startknap samt muligheden for at vælge ”M1”- og ”M2”-køremode direkte fra rattet. Køreprogrammerne kan tilpasses som man ønsker, men fra fabrikken er M1 et komfortprogram, mens M2 er et sportsprogram, der sætter antispin-funktionen i ”M Dynamic Mode”, hvilket er skidt for bagdækkene, men rigtig godt for underholdningsværdien. Ved højrehånden er det stadig en 6-trins manuel gearkasse, der er standard, med muligheden for at opgradere til en dobbeltkoblingssag, der skærer 0,2 sekunder af de 4,4 sekunder, det tager at komme fra 0-100 km/t.