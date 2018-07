Første test: Hyundai Nexo er elbilen du aldrig skal lade op

Er det bare en kompliceret elbil eller hvad?

Nexo kører som en elbil og drives fremad af en elmotor med 163 hk/395 Nm. Det er nok til at accelerere den magelige crossover lydløst til 100 km/t på 9,5 sek. Topfarten er opgivet til 179 km/t. Men modsat i en elbil, skal du ikke bekymre dig om bilens rækkevidde (heller ikke om vinteren) eller spilde din tid, mens batteriet lader op.



Nexo er opgivet til at kunne køre 666 km på en tankfuld brint og det tager under 5 minutter at fylde tanken med brint. I Danmark er der i skrivende stund omkring 10 brintstationer, hvilket gør vores land til dét med den bedste dækning.

Kommentar: Steen Bachmann fra Bil Magasinet kører brintbil i en uge, og det gjorde ikke engang ondt eller noget

I Norge er Uno-X i gang med at udbygge et netværk af brintstationer, så antallet landet på 20 inden 2020. Anlæggene producerer brinten direkte på stedet ved hjælp af lokal strøm.