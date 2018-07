Første test: Hyundai Kona Electric er elbilen du (måske) gider eje

Hvornår kommer den til Danmark og hvad skal den koste?

Hvordan kører den så? Kona Electric er kvik i optrækket og undervognen er slet ikke så ringe. Resten af kørselsindstrykkene må du vente med at få i et kommende nummer Bil Magasinet. Køb de første tre numre for 99 kr.

Importøren forventer at den elektriske Kona lander i Danmark i starten af 2019. Den kan bestilles med to forskellige udstyrstrin, men priserne må vi gætte os til indtil videre. Et forsigtigt bud er en startpris er 300.000 kr. for Kona Electric, der prismæssigt vil placere den mellem Nissan Leaf og VW e-Golf.