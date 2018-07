Første test: Her er alternativet, hvis du synes at den Lamborghini Urus er for svag!

Kan den overhovedet køres?

Det kan den, men på sin egen måde. Det siges, at den både kan køre børnene i skole og trække en stor hestetrailer – vores testtur foregår på bane, hvor Trackhawk i hvert fald er lidt af en mundfuld. Drej hjulet til køreprogrammet over til TRACK så 70% af kræfterne sendes til baghjulene uden indvirken fra elektronisk stabilitetskontrol og hvor blandt andet styretøj og gearkasse sættes i fuld angrebsposition – og så afsted mod første sving.

Den enorme vægtforskydning af de 2,5 tons er det første vi mærker; Det føles som om bagenden er ved at overhale os både ovenom og fra siden. Drej ind i svinget og kæmpen krænger samtidig med at forenden fortsætter ligeud – men netop her opstår magien.

Slip speederen tilpas meget, inde i svinget, og bagenden glider akkurat nok ud til, at forenden peger mod udgangen af svinget, så vi igen kan stå på speederen og blive skudt ud afsted; Trackhawk skal køres på sin egen måde og det er en fantastisk sjov oplevelse at kæmpe mod fysikkens love og balancere så stor og så kraftig en bil.

Kan Trackhawk købes herhjemme?

Ja… Til en pris i Danmark, der overstiger de flestes budgetter. Men havde vi 2.470.836 kr. vi alligevel ikke vidste hvor vi skulle gøre af, var den lokale Jeep forhandler et godt sted at starte.