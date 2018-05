Første test: Genfødt Mercedes G-klasse

Ingeniørerne har fokuseret på at bevare forgængerens barske køregenskaber i terræn og forbedre dem på asfalt. Målet er opnået med en helt ny chassisramme, som er lettere, stivere og forberedt til et par store nyheder.



Den stive foraksel er droppet til fordel for uafhængige hjulophæng med dobbelte wishbones og adaptive støddæmpere udviklet af sportsafdelingen AMG. Bagtil sidder stadig en stiv aksel, men en fordobling af antallet af langsgående stræberarme sørger for en mere præcis hjulstyring.



Det håbløst upræcise rulle/snekke styretøj er erstattet af en tandstang med elektrisk servohjælp. Det nye styretøj giver mere styrepræcision, såvel som gør det muligt at installere sikkerhedsudstyr som f.eks. vejbaneassistent.