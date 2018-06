Første test: Berlingo er tilbage!

HVAD

Berlingo er tilbage i tredje generation. Den udgående model fra 2008 var sidste år den mest solgte Citroën-model i 17 lande, og køberne er ligeglade med, at det ikke er markedets mest moderne model: De vil have plads, og dét får de.

Krav om øget sikkerhed, en mere moderne og opkoblet kabine og lavere emissioner betyder dog, at det er tid til tredje generation.

HVOR

Den danske presse kører første gang den nye model vest for Paris. Det sker med udgangspunkt fra hestestutteriet La Barn, for selv om det ville være mere relevant at udlevere testbiler fra en folkeskole eller et villakvarter, vil Citroën snobbe opad.

Det bliver nok lidt tungt at få godsforvalteren ud af sin Range Rover Sport og over i en Berlingo, men en ny og mere smart designstil skal trække i dén retning.

Aha, okay, det er godt nok en optimistisk tilgang, men lad os se nærmere på modellen.