Første test: Aston Martin DBS Superleggera er en bandit i habit

Berchtesgaden, Tyskland. Den hurtigste Aston Martin pt. tester vi på flade landeveje, Autobahn med fri hastighed og snoede bjergveje. For ikke så længe siden skærpede Aston Martin formen på den store GT-model DB11 med den særlige AMR-variant. Nu skruer briterne yderligere op for blusset med en ny super-GT baseret på samme platform. Den kan bedst kan beskrives som en DB11, der har tabt sig, fået transplanteret et nyt ansigt og pumpet musklerne til bristepunktet. Den nye DBS Superleggera er den hurtigste Aston Martin nogensinde.