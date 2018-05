Første test af Porsche’s øko-SUV, der kører 31,3 km/l på literen

Hvad er nyt?

For det første er strategien og tankegangen ny omkring Porsche’s hybridmodeller. Målet er ikke kun bedre samvittighed med lavt forbrug – hybrid hos Porsche drejer sig i lige så høj grad om sportslige præstationer.

De kommer blandt andet fra den turboladede 3-liters V6-motor og ikke mindst den nyudviklede elmotor. 340 hk fra benzinmotoren og 136 hk fra elmotoren. Den samlede systemydelse ender på 462 hk og 700 Nm – og netop samspillet er noget af det mest imponerende i den nye E-Hybrid.

Få 3 numre af Bil Magasinet for kun 99 kr.

Vælg ’Hybrid Auto’ på det lille drejehjul på rattet, som er inspireret af hyperbilen, Porsche 918 Spyder, og magien opstår, hvor bilen selv veksler mellem benzin- og ren el-kørsel. Selvom skiftene sker mange gange på en køretur foregår det silkeblødt, så hverken chauffør eller passager opdager det. Godt hjulpet på vej af den 8-trins Tiptronic-gearkasse, der er standard i hele Cayenne programmet. Sæt i stedet drejehjulet på ’E-Power’ og Cayenne E-Hybrid kører op til 44 km på ren el.

Elmotoren bidrager med 400 Nm, som er klar allerede fra tomgang og det giver en 0-100 km/t tid på blot 5 sekunder – knap et sekund hurtigere end forgængeren. Er du mere til at trække tunge ting kan den nye E-Hybrid trække også op til 3,5 tons tung trailer.

En anden ting der også er tungt er batterier, som Porsche har lagt under bagagerummet på Cayenne E-Hybrid. Om det går ud over køreegenskaberne, og om der er smæk på den autonome kørsel, kan du læse om i et kommende nummer af Bil Magasinet.