Første test: Active får Fiesta til at vokse

Hvor?

Ford Fiesta Active slippes løs nær den Sydfranske by, Nice.

Hvad er nyt?

Active bygger på Fiesta...som jo også indgår i navnet. Udgangspunktet er tydeligt, men der er også masser af nyt i den høje hatchback. Sammenlignet med en almindelig Fiesta er der naturligvis off road-detaljer, som springer i øjnene. De tæller bl.a. nye kofangere, tagrælinger, en ny grill samt, de for SUV-stilen så vigtige, skærmkanter i en plastik-finish i kontrastfarve til resten af den hævede karrosse.

Active er ikke et udstyrsniveau men en underserie af Fiesta komplet med motorudvalg, egne udstyrsniveauer og mekaniske forskelle fra den almindelige Fiesta. Ford Fiesta Active's karrosse er 22 mm højere end dens mere jordnære udgangspunkt. I det tal er skjult, at frihøjden er øget med 18 mm til en højde på 15,2 cm. Fjedrene er nye, mens støddæmperne har fået en hydraulisk "stopklods", der skal nedsætte ubehagelige stød, hvis energi kan sendes i rekyl. Sporvidden er samtidig øget ti mm ved både for- og bagakslen for at give den lidt høje og smalle bil en smule balance og tyngde i regnskabet.



En anden stor nyhed i Active er et køreprogramsystem. I den høje hatchback er der tre programmer – Normal, Eco og det crossover-inspirerede Slippery, der bedst kan oversættes til et program beregnet til kørsel i glat føre.