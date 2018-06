Første test: C-Klasse med ny teknik og nye motorer

Hvad er nyt i C-Klassen?

I over 10 år har C-klassen været den bedst sælgende Mercedes både i Danmark og på verdensplan; Bare i 2017 er der solgt 415.000 eksemplarer på 120 forskellige markeder.

C-klassen er uhyrlig vigtig for Mercedes og de har derfor givet den, hvad de selv kalder, det mest omfattende facelift af en Mercedes nogensinde. 6.500 dele i bilen er skiftet for at holde trit mod den nye BMW 3-serie og opdateringen af Audi A4, der begge er lige om hjørnet.

80 pct. ny elektronik

Ifølge Mercedes er 80 pct. af elektronikken ny; Blandt andet med forbedret selvkørende teknologi, der bruger data fra navigationen, og en ny 10,25 tommer infotainment skærm, der dog stadig står og stritter ud i luften som den gamle. Skærmen er ekstraudstyr sammen med blandt andet bakkamera, parkeringscensorer og navigation i Advantage-pakken til 50.000 kr.

Grafikken er knivskarp og selv lidt ”større” opgaver i navigationen er nemme at udføre på farten. Vi gætter på, at Mercedes venter med den helt store modellering af kabinen, som i A-klassen, til den nye model.

Hvilke motorer?

Der er ny mekanik til C200 med den nye 1,5-liters turbomotor med 184 hk. Den er koblet til et lille elektrisk 48-volt system, der under maks acceleration bidrager med 14 ekstra hk. Systemet lagrer desuden el når du bremser og sørger for, at C-klassen kan glide ubesværet når speederen slippes for at spare brændstof så at forbruget nu er nede på mellem 15,9 og 16,7 km/l. Desværre var den nye motor ikke tilgængelig til præsentationen.

Den absolutte top-sællert, C220d, har fået dieselmotoren fra E-klassen og yder nu 194 hk.