Er den nye BMW M5 bedre end en M550i?

BMW M5’s køreegenskaber

Efter to dage med almindelig kørsel bag rattet var jeg klar til at give den nok så elegante M5 skyldfølelse over sit manglende M-engagement, og dermed give min ven og erfarne BMW-ejer ret: Jeg kan sagtens nøjes med en M550i.

Man kunne også skyde skylden på den køreklare vægt på 1.930 kg. For oplevelsen af luksus bliver nærmest fedladen, når M5 cruiser i trafikken.

Men så var det, at jeg selv begyndte at engagere mig i bilen ved at træde lidt hårdere på speederen. Først på landeveje, siden på små snoede sogneveje, og til sidst på Ring Knutstorp. Og i den rækkefølge udviklede bilen sig nærmest, som var den bygget om, for hver gang jeg startede den.

Det kan faktisk tage tid at lære at betjene køreprogrammerne, som kan skærpe alt fra speederrespons til undervogn og gearkassens skiftehastighed, men derudover var det, som om bilen blev gladere og gladere, des mere jeg piskede den. Til sidst lå jeg sidelæns omgang efter omgang i Ring Knutstorps hårnål, og jeg nød hver en meter.

Ærligt talt er jeg ikke nogen drift­mester, men bag rattet af M5 blev jeg det, når bare jeg valgte det rigtige program. Det gav mig en berusende oplevelse af succes.