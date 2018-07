Brugttest: VW Up er det bedste brugtkøb i mikrobilsklassen

Selv om Up er godt bygget, har den alligevel et ømt punkt: Gearkassen har vist sig at være svag og kan give problemer. Flere ejere melder om, at det kan være svært at vælge bakgearet. Det føles som om, gearet ikke vil gå i hak. Vær opmærksom på dette, når du testkører et eksemplar og lyt samtidig efter mislyde. Up har også haft problemer med raslen fra gearkassen.

Også koblingen kan lyde forkert. Lyt efter et klik, når du skifter gear. Det er ikke noget alvorligt, men lyden er irriterende og bør ikke være der. Der findes også en gearkasse med automatiske skift i Up, men den bør du kun vælge, hvis du er tvunget til det. Den er klodset, langsom og gør intet godt for den ellers ivrige lille bil. Værst føles det under fuld acceleration i de lavere gear, hvor man sidder og venter på, at gearkassen skal vælge det næste gear og koble til.

Sidste tjek på listen over tekniske fejl er vandpumpen, som har vist sig at gå i stykker på mange biler. Kan du høre en lille hyletone, når motoren kører, bør du få forhandleren til at tjekke efter og eventuelt udskifte vandpumpen med en ny.