Brugttest: Ferrari V12 til spotpris

Selv om 599’erens salgspris mere eller mindre er halveret siden 2007, er det stadig en dyr bil, som er dyr at holde kørende. Men kniber med at finde plads i budgettet til den nye 812 Superfast, kan en brugt 599 GTB være løsningen. Der findes i skrivende stund 99 Ferrari 599 GTB til salg på det tyske site, Mobile.de. Her starter priserne fra 89.000 Euro hvilket svarer til lige over 650.000 kr. uden afgift. Biler som disse er oplagte at flexlease. Den danske Ferrari-importør har et leasingtilbud klar lige her

Denne brugttest af bragt i Bil Magasinet nr. 254, november 2012