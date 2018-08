Brugttest: BMW M3 Cabriolet E46 2002

Cabriolet-udgaven af BMW M3 Cabriolet E46 vejer 175 kg mere, og det gavner ikke køreegenskaberne

Først og fremmest findes der flere udgaver af BMW M3 med modelbetegnelsen E46. -Coupéen har altid været mest populær. Cabriolet-udgaven vejer 175 kg mere, og det gavner ikke køreegenskaberne. Det er også tydeligt, at den mangler den stivhed i karrossen, som resten af dens familie er berømt for. Derudover kan du vælge mellem 6-trins manuelt eller semiautomatisk gear, som på BMW-sprog hedder SMG. Bruger du gerne dine weekender til trackdays, så find en coupé med manuelt gear, da det giver den mest intense køre-oplevelse.

IKKE LANG TID efter introduktionen af BMW M3 E46 begyndte de første børnesygdomme at udvikle sig under motorhjelmens potensbule. Det første var oliepumpen, der kunne bryde sammen uden varsel. Fejlen vedrører alle M3’ere produceret mellem oktober 2001 og februar 2002. Derudover har plejlstangslejerne voldt problemer: Løsningen tog tid at finde ud af, og først fra juni 2003 blev fejlen endeligt rettet.

Disse to ting har taget livet af rigtig mange motorer, som er blevet skiftet på garantien. Finder du en bil, som passer ind i førnævnte årgang, så få verificeret hos BMW, om hele maskineriet er blevet udskiftet – eller i det mindste oliepumpen og plejlstangs-lejerne. Flere ejere har også oplevet, at bilen ikke giver en ordentlig gnist på alle tændrør, hvilket skyldes tændspolerne, som kan stå af.

