Brugt drømmebil: Audi RS4 Avant – lynet fra Ingolstadt

Motoren i RS4 tager 8.250 o/min

Hvis du er af den opfattelse, at Audi’er er en smule kedelige, har du brug for at prøve denne bil. Gå et par gear ned i den ultrapræcise 6-trins manuelle gearkasse, som fungerer med den helt rigtige mængde af præcision og modstand. Omdrejningerne stiger heftigt, men der er ingen grund til at være bange. Først ved 8.250 o/min sætter begrænseren ind, hvilket er et vink med en vognstang om, at der skal skiftes gear.

Lyden, når du rammer lige præcis det punkt, er så fantastisk og så vanedannende, at du hele tiden kommer tilbage for at få mere.

I modsætning til modellens konkurrenter, som eksempelvis kunne være den baghjulstrukne BMW M3 med V8-motor, er RS4 udstyret med firehjulstræk. Nogle vil måske mene, at det er en smule kedeligt, men med 420 hk fra V8-motoren kan du sagtens have det sjovt. Samtidig tør du presse bilen langt hårdere, når du endelig finder en øde landevej.