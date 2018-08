BMW i3S er en af de de mest seriøse elbiler på markedet

En standard i3 kører på fælge, som måler 19” i diameter og 155 mm i ­bredden. Det svarer grundlæggende til et meget bredt cykelhjul. Problemerne opstår, når du skal prøve at overføre tæt på 200 hk ned gennem så smalle dæk. Det betyder, at bagenden bliver løs, hvis du giver gas rundt i sving. Det aktiverer bilens ESC-system, som går ind og lukkede ned for kræfterne på en kluntet måde. Det er dog ikke tilfældet mere.

Hvert baghjul er vokset med en tomme i højden og fire cm i bredden. Det gør, at den lille elbil nu sagtens kan overføre sine 184 hk, også selv om du er på vej rundt i et sving. Forhjulene har også fået to cm ekstra i bredden, hvilket gør, at den nu understyrer senere end før.

En i3S har 14 hk mere end en standard i3, og det er ikke, fordi det gør en kæmpe forskel. Jo, 6,9 sekunder fra nul til 100 km/t er kvikt, og du får aldrig brug for mere, men ruller en Tesla op ved siden af dig, er du færdig.