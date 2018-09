Audi Q3 har lækker og digital kabine i første test

Hvor?

Hvad er nyt?

Audi Q3 præsenteres i Sydtyrols italienske del...men hernede står de fleste skilte på tysk, og der er en meget østrigsk tone overalt.Der er ikke tale om et facelift – Q3 er kommet i en ny generation. Er pengepungen til det, kan Q3 trimmes, så der virkelig er noget for sanserne at gå på opdagelse i. Er du til analoge instrumenter, kan du lige så godt droppe den nye Q3, for bag rattet er der udelukende digitale skærmløsninger. Der er tre niveauer, hvoraf standardskærmen åbner ballet med en størrelse på 10,25 tommer. Musikanlægget er et andet sted, der kan bruges penge – og det endda med rød/hvide toner. B&O kan nemlig udstyre den nye Audi Q3 med et musiksystem, der tæller ikke færre end 15 højttalere.

I motorafdelingen er der forskelligt på bud, men særligt benzinmotorerne med hhv. 150 hk, 190 hk eller 230 hk er fine – den kraftigste af de tre har tilmed en sprød lyd. Vil du hellere køre med diesel i tanken, er 35 TDI-varianten med 150 hk og 340 Nm eneste mulighed ved lanceringen.