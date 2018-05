Audi A6 lokker med to touch-skærme i første test

Hvem er konkurrenterne?

Nogle gange er det svært at finde direkte konkurrenter, fordi bilmærkerne gør en dyd ud af at lave biler, der er "meget unikke" og ikke kan sammenlignes med andre.MEN en Audi A6 er skabt til at slås mod bl.a. Mercedes E-klasse, BMW 5-Serie og måske en Maserati Ghibli, hvis du vil have italiensk flair.