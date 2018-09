Audi A6 Avant lægger sig ud

Hvor?

Den nye Audi-stationcar, A6 Avant, præsenteres omkring Frankfurt og Neckarsulm, hvor Audi A6 produceres, godt 230 km fra Audi’s hovedsæde i Ingolstadt.

Hvad er nyt?

Audi A6 Avant er en fancy måde at betegne stationcar-udgaven af firma/familiebilen, A6 – ligesom Touring er stationcar-udgaverne af BMW’s biler. Stationcar er åbenbart et kedeligt ord. Men heldigvis er der ikke meget kedeligt over A6 Avant – slet ikke når man kigger på designet, der er både elegant og moderne. Audi A6 Avant har et bredt frontparti og lange linjer langs siden, som øjnene kan følge fra snude til hale.

De indvendige dimensioner er naturligvis også vigtige i en stationcar (undskyld, Avant!).



Bagagerummet sluger op til 1.680 liter habengut og 565 liter med alle fem siddepladser i brug. Det holder den fra at være i liga med bl.a. Skoda Octavia Combi og Mercedes E-klasse i stationcar-karrosse, som er en smule mere rummelige. Til gengæld lover Audi, at A6 Avant er meget rummelig i kabinen – f.eks. er der blevet 21 mm mere knæplads ved bagsæderne sammenlignet med den foregående model.