AMG's definition på en familiebil har 639 hk og er et monster

Hvor?

Vi er taget til F1-banen Circuit of The Americas i Austin, Texas for at prøve den nye Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door i 33 graders varme, hvilket faktisk er køligt på disse breddegrader (pssst! Tjek svedpletterne på billederne nedenunder for at se om vores udsendte kunne holde varmen...)

Hvad er nyt?

Modellen er helt ny, og det er den kun tredje model til at blive udviklet helt og aldeles af Mercedes' AMG-afdeling. Tænk den som en 4-personers udgave af coupé-modellen AMG GT.