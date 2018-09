3 gode grunde til, at du skal vælge en Skoda Karoq med benzinmotor

Både Superb og ikke mindst Kodiaq er to eksempler på, at når Skoda bygger en bil, er der gerne lidt flere centimeter, end der egentlig er brug for. I begge tilfælde får du derfor mere plads (specielt på bagsædet), end du nogensinde vil få brug for, og det er rart.

Det er samtidig også med til at give Skoda et trumfkort over nogle af de andre konkurrenter. Tjekkerne har også lanceret en Karoq, som i stedet prøver at gøre tingene så kompakt som muligt.

Samme platform som Tiguan

Karoq er baseret på samme platform som søsterbilen VW Tiguan. I forhold til Tiguan er Skoda’en 11 cm kortere, hvilket helt klart gør en forskel. Det har dog ikke haft den store påvirkning på bagsædet.

Det er dog en anden historie i bagagerummet. Her betyder de manglende centimeter, at der er forsvundet 94 liter bagageplads, og det kan mærkes.