Zarko fik en opgave: Vil du køre en Porsche 911 fra Cannes til København?

Topfart i Tyskland

Et sted ved Strasbourg tilslutter jeg mig den tyske Autobahn. Herfra er det motorvej til Puttgarden og derfra hjem til København. Det er desværre en tanke som mange andre hjemmerejsende har fået denne sidste søndag i sommerferien.

Da Hr. Targa og jeg endelig bliver sluppet frie nord for Hamborg, skal knap 110 km tilbagelægges på 40 minutter for at nå færgen, og dermed en oplagt chance for bilen at strække benene. Pedalen til højre trykkes i bund. 3. gear rækker til 170, 4. gear til 210. Styretøjet bliver en smule let over 250. Accelerationen over 270 er noget langsommere, som om bilen rammer en aerodynamisk mur. 284 km/t blev topfarten for dagen. Det hurtigste jeg har kørt til dato.

Targa’en er generelt en elegant måde at tilbagelægge et kontinent på, mens din yndlingsplade spiller fra det krystalklare Burmester anlæg, og den helt nonchalant kører 200 km/t med lige over 3.000 omdrejninger takket være et langbenet 7. gear.

Færgen nås som den sidste ombord. Bilen er tilbage i København kl. 22.17 om aftenen, efter at have kørt knap 1300 km og næsten 15 timer. Min lænd kan jeg ikke mærke, men hjertet er fyldt. Sikke en tur, sikke en bil.

Næste dag kører jeg på arbejde i Golfen, med nu 188.000 km på tælleren. A/C kompressoren knurrer stadig af mig. En cyklist giver mig fingeren.

Alt er normalt igen.