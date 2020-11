Japansk designer giver sit bud på Lamborghini Aventador S

Lounge of Tokyo

Lamborghini åbner med Lounge of Tokyo en efterfølger til deres koncept, der startede i New York. Tanken er kort og godt, at sprede Lamborghinis DNA og livsstilskoncepter til kunder og gæster i alle verdens hjørner. Med åbningen af netop den afdeling i Tokyo, kaster Lamborghini lidt mere lys på hvad Lamborghinis DNA helt præcist indebærer.

Bygningen er tre etager høj, og ligger i Roppongi - et af Tokyos rigeste kvarterer. Bygningen indeholder alt fra mødelokaler og lounges til et showroom, hvor kunder kan afprøve og beslutte forskellige typer lak og interiørfarver.