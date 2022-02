Kom til motocross-show og biludstilling i Herning i weekenden

Samtidig med supercross-showet afholdes motorcykel- og bilmessen Motorshow 2022, der inviterer indenfor til en verden af motoroplevelser i MCH Messecenter Herning 4.-6. februar.

"Efter en svær tid med stor uvished glæder vi os over at mærke den massive opbakning fra udstillerne, der tripper for at komme på messe igen og kunne fremvise deres produkter. Vi ser frem til at fylde hallerne med masser af hestekræfter og give motorinteresserede en fuldendt oplevelse, hvor man kan se, røre og prøve alt," siger Lars Green.