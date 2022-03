Xpeng er ikke kun et bilfirma

I 2022 forventer vi, at op mod fem nye kinesiske bilmærker vil blive lanceret i Danmark. Hvordan vil Xpeng adskille sig?

“I modsætning til andre kinesiske producenter af elbiler er Xpeng ikke kun et bilfirma, men snarere en teknologivirksomhed, der tilbyder intelligente mobilitetsoplevelser. Vi bestræber os på at tilbyde teknologiløsninger, der er indlejret i alle aspekter af vores køretøjer, og ikke blot et køretøj, der indeholder en begrænset række teknologiske funktioner.”

Hvordan positionerer den første model P5 sig selv i markedet?

“Xpeng P5-modellen henvender sig til kunder, der er interesserede i biler. Som et nyt mærke på det danske marked med fokus på intelligent software vil vi gerne tiltrække nysgerrige og åbensindede kunder, der er på udkig efter noget nyt og anderledes. Vores egenudviklede og delvist selvkørende teknologi er standard i alle vores biler, og desuden tilbyder vi en anderledes måde at betjene bilen på, end de fleste er vant til: Du kan betjene den via skærmen i bilen, via stemmekommandoer og fjernbetjent fra vores app.”

Begynder med butik i København

I begyndelsen vil det være muligt at prøve biler fra den første Xpeng Store i København, og på længere sigt er planen at tilbyde danskerne salg og service i både øst og vest.

Det konkurrerende amerikanske bilmærke Fisker Inc., der også lanceres herhjemme i år, har en aftale med en skandinavisk værkstedskæde om at stå for service, klargøring og levering, men Xpeng har endnu ikke meldt ud om deres planer for et lokalt samarbejde.

