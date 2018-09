Ny forbrugsnorm gør det utroligt bøvlet at udregne forbruget

Den nye WLTP-norm betyder, at alle biler skal testes i forskellige kørselssituationer, over længere testdistancer og med mere dynamiske accelerationer og opbremsninger. Det skal sikre en bedre sammenhæng mellem resultaterne fra de standardiserede test og det reelle brændstofforbrug på almindelige veje.

WLTP-loven er fornylig vedtaget af Folketinget med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2018 som en følge af et EU-direktiv.

WLTP er en mere realistisk målemetode

Overgangen til WLTP-metoden har helt op til ikrafttrædelsen den 13. september 2018 medført ventetid for at få testet og godkendt nye biler. Bilbranchen/Dansk Industri har ligefrem lavet et forbehold, som deres medlemmer har kunnet bruge på slutsedlerne.

"Den nye målemetode giver generelt et mere retvisende billede af bilernes brændstofforbrug. I stedet for gennemsnitsværdier vil WLTP på sigt give mulighed for i kundematerialet at vise udledning og brændstofforbrug for den individuelle bil, som den leveres fra fabrikken. Det er dog vigtigt at huske, at brændstofforbruget og bilens udledning vil være præcis, som det altid har været. Det er alene testen, der er ændret," siger Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen under Dansk Industri.