What?! Qashqai er den mest populære firmabil i 2020

Qashqai, den gode 'deal'

Nissans Qashqai er efterhånden en ældre bil. Den er først lanceret i 2013, og siden faceliftet, og holdt opdateret med udstyr og motorer. Når danske ansatte så skal sætte kryds ved en firmabil, og kan vælge mellem en lavtudstyret Mercedes eller en veludstyret Nissan, så er vi åbenbart tilbøjelige til at favorisere udstyr.

Da vi i 2018 kørte Qashqai til stortest, var vi ikke imponeret over bilens køreegenskaber. Alligevel gør bilen sit, for at imponere med både udformning og udstyr. Frederik T. Frey beskriver det i artiklen:



"Konklusionen er, at Qashqai er en fin løsning, hvis den alene betragtes som transportmiddel. Priserne er gode, udstyr er der masser af, og SUV-stilen med store skærmkanter og krom er på plads."