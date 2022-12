WHAT?! Her koster en p-plads over 4 millioner kroner!

Heller ikke billig at etablere

Under en af disse lejlighedskomplekser i New York er der 24 pladser. Systemet sparer pladsen ved at parkere bilerne ovenpå hinanden og ved at gøre kørselsbaner unødvendige. Firmaet bag hedder Klaus Parking, og de sælger parkeringssystemet for omkring 400.000 kr. pr. parkeringsplads, der skal bruges.

Udover den store anlæggelsesomkostning, koster vedligeholdelsen 1.000 kr. om måneden pr. parkeringsplads. CNBC rapporterer, at priserne for at købe rettigheden til en af pladserne er mellem 2,1 milloner og 4,2 milloner kroner!

Tænk lige over det, næste gang du klager over priserne for parkering i København.