Ford Bronco eller Mercedes G-klasse? Hvad med en discountblanding?!

Mere Bronco end Bronco?

For uden en forbløffende kraftig motor og en automatgearkasse, har Tank 300 også mulighed for firehjulstræk og hele tre spærredifferentialer. Den Ford Bronco Sport, der ender i Europa, har bare ét spærredifferentiale på bagakslen. Selvom den ligner en Bronco-kopi uden overarme, har Tank 300 altså en opskrift på en potent offroader.

Men hopper du ind i kabinen, er det som om scenen skifter. Det er her, inspirationen fra G-wagen kommer til lys: Her er to 12,3" skærme til både instrumentering og sekundærbetjening, luftdyser i samme design og position som hos Mercedes og et overordnet materialevalg, der på papiret kunne tangere tyskeren.