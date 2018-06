VW Touran med DSG-gear er på tilbud

Hvis du vil have en bil, som du er sikker på at kunne af med igen, er et af de mest værdifaste bud en Volkswagen Touran. Den mest søgte bil som brugt på Bilbasen fylder 15 år, og det fejrer VW med to nye benzinmotorer og kampagnetilbuddet Connect.

Touran Connect er baseret på en Touran 1,6 TDI DSG 115 hk Comfortline og har DK-pakke (parkeringssensorer, kromlister omkring vinduerne), App-Connect og metallak uden merpris.

Prisen er 319.994 kr. (304.995 kr. med manuelt gear).

Leasingpriser

1,6 diesel med Connect-udstyr kan privatleases med en udbetaling på 10.000 kr. og en månedlig ydelse på 3.499 kr. ( 3.399 kr. med manuelt gear) for 3 år/45.000 km.

Som firmabil er beskatningsværdien 293.994 kr. (manuelt gear 279.996 kr.)