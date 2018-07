VW viser første glimt af ny T-Cross

T-Cross vil være startskuddet på en ny type af SUV fra Volkswagen. På Genève Motor Show i 2016 blev T-Cross præsenteret som konceptbil, og nu er den på vej i serieproduktion. Med T-Cross udvider Volkswagen sin omfattende portefølje af SUV’er med en model i minibilsklassen. T-Cross markedsføres under sloganet ”I am more than one thing” (red. “Jeg er mere end bare en ting”), det skyldes ifølge VW, at den byder på mere, uden at koste mere.

Verdenspremieren på T-Cross finder sted i efteråret, og i 2019 introduceres den i Danmark, men indtil da forkorter VW ventetiden med en designerskitse, der giver et smugkig på fremtidens SUV i minibilsklassen.

T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace og Touareg vil være de fem SUV’er, som Volkswagen vil tilbyde i Europa. Men den nye T-Cross vil også blive en del af mærkets SUV-portefølje i Kina og Sydamerika.

T-Cross bliver VW’s mindst. Til sammenligning med T-Roc, er den 12,3 cm kortere. Bykørsel er dens favoritdisciplin, men den øgede frihøjde gør den også istand til at forcere en mindre bakketop.

T-Cross bliver baseret på samme MQB-platformen, som blandt andet også T-Roc, Polo og Golf er bygget på, hvilket giver mulighed for at udnytte interiørpladsen bedst muligt. Eksempelvis kan bagsædet forskydes i længderetning, så du enten får mere benplads ved bagsædet eller mere plads i bagagerummet.

MQB-platformen sikrer også at T-Cross får en fremragende kollisionssikkerhed og mulighed for at kunne tilbyde et stort udvalg af assistentsystemer. T-Cross vil blandt andet være standardudstyret med nødbremse og vognbaneassisten.

Vi glæder os til at se de første rigtige billeder af bilen.