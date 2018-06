VW smadrer rekord med nyt eldrevet monster

19,99 kilometer, 156 sving

... og kun ét forsøg: Romain Dumas opnåede søndag d. 24. juni den fjerde sejr i det ikoniske Pikes Peak International Hill Climb løb, der er blevet afviklet 96 gange siden 1916.

I.D. R Pikes Peak er skræddersyet til Pikes Peak med lav vægt, så meget downforce som muligt og høj ydeevne. Den køreklare vægt inklusive batterier er mindre end 1.100 kg.

Volkswagen fandt ved hjælp af computersimulationer frem til den optimale balance i forhold energibehov og ydeevne til rekordforsøget på Pikes Peak.

Aerodynamikken vandt

Nøglen til succes var at kompensere for det tab af downforce, der er resultatet af den tynde luft på Pikes Peak-bjerget, med et strømlinet karrosseri og en enorm hækspoiler.