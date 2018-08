VW lancerer ny kæmpe Camper

Standardudstyret omfatter ud over køkkenet og det rummelige baderum (84 x 80 cm) også detaljer som udvendig belysning over skydedøren. Standard får du også tilslutning til en udvendig bruser med indstillelig vandtemperatur. Et elektrisk betjent trinbræt kører ud under skydedøren og letter ind- og udstigningen. En innovativ feature er styringen af højttalerne i opholdskabinen via Bluetooth (ekstraudstyr). På den måde kan man uafhængigt af infotainmentsystemet lytte til musik via en smartphone, tablet eller bærbar computer.

Grand California er udstyret med sæder foran, der kan drejes 180 grader rundt, så du sidder ansigt til ansigt med passagerne på den 2-personers sæderække i opholdskabinen. Familier med små børn vil sætte pris på ISOFIX-holderne samt Top Tether til bagsædet. Et stort spisebord byder på rigeligt med plads til et måltid for fire personer. Køkkenudstyret omfatter et udtrækkeligt 70-liters-køleskab inklusive fryseboks, et gaskomfur med to blus, en vask samt forskellige skabe, skuffer og udklappelige opbevaringsrum.