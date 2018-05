VW lancerer den kraftigste GTI til dato

D. 9 maj vil den største GTI-fest igen finde sted i Reifnitz ved smukke Wörthersee i Østrig. Sidste år forvandlede 7.300 biler og cirka 125.000 besøgende den lille østrigske by til et Mecca for GTI-verdenen. Det samme antal besøgende forventes igen i år, og Volkswagen har også i år et par overraskelser i ærmet til de besøgende.

GTI-træffet i Wörthersee bliver stedet, hvor Volkswagen har verdenspremiere på den næsten produktionsklare 290 hk stærke Golf GTI TCR, der bliver hovedattraktionen. Den kommende Golf GTI topmodel vil blive introduceret i slutningen af 2018.

Denne specielle Golf GTI er inspireret af Golf GTI TCR baneraceren, der har vundet mesterskabet i den internationale TCR-racerserie to år i træk. Touringcar-racerens specifikationer har sat sit præg på gadeversionen både i forhold til motorkraft, design og køredynamik.

Turbomotoren i Golf GTI TCR gadebilen yder 290 hk mellem 5.000 og 6.000 o/min. Drejningsmomentet på på 370 Nm sendes ned til forhjulene allerede fra 1.600 o/min og holder det niveau til 4.300 o/min. En 7-trins DSG-gearkasse og et spærredifferentiale – begge er standard – sikrer en optimal overførsel af motorkraften til asfalten.