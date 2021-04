Se videoen: Sådan klarer VW ID.4 og Skoda Enyaq en crashtest

Sikkerhed for bløde trafikanter

Sikkerhedssystemer samt sikkerhedsforhold ved ulykker måles også for udefrakommende, bløde trafikanter. Her kigges på ting som bilens form i forhold til skader ved påkørsler, samt de automatiske bremsesystemer, der skal sikre at bilen ikke rammer de bløde trafikanter i første omgang.

Selvom der er små forskelle i nedbremsningssystemerne, så vinder VW ID.4 på sikkerhed ved påkørsler. Der nævnes for begge biler, at A-stolperne udgør en vis fare, men på Skoda Enyaq fungerede dele af forlygterne også dårligt til at beskytte eventuelle påkørte.