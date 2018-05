VW Arteon er klar med ny motor og mere udstyr

Arteon Business fås i alle motorvarianter, herunder den nye 1,5 TSI EVO turbobenziner. Den har DSG-gear (dobbeltkobling) som alle øvrige Arteon-varianter.

1,5 TSI har automatisk cylinderfrakobling, intelligent kølesystem og en coasting-funktion, hvor motoren automatisk slukkes, når speederen slippes ved hastigheder på op til 130 km/t. Den kan køre op til 17,2 km/l.

Motoren yder 150 hk og 250 Nm. 0-100-tiden er 9,0 sekunder og topfarten 222 km/t.

Priserne for en Arteon Business begynder ved 489.995 kr. for en 1,5 TSI DSG Elegance. Vil du privatlease, kan det gøres for en udbetaling på 30.000 kr. og en månedlig ydelse på 4.499 kr.