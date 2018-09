Volvo V60 Cross Country med 6 cm øget frihøjde

Volvo’s nødbremse er standardudstyr og hjælper føreren med at undgå kollisioner. Det er det eneste system på markedet, der er i stand til at genkende fodgængere, cyklister og store dyr.

Pilot Assist-systemet hjælper føreren med at styre, accelerere og bremse på velmarkerede veje op til 130 km/timen.

Standard er også et system, der forhindrer bilen i at rulle rundt med afkørsler fra vejen, og en automatisk undvigeassistent. Alarm for tværgående trafik kan tilkøbes.

Målet er, at V60 Cross Country skal være en af de sikreste biler, der færdes i trafikken i dag.