Volvo's nye Polestar 1 snart klar til race foran publikum

Bag rattet sidder Polestar’s chef-testkører, Joakim Rydholm, og udfordringen indgår som en del af den løbende globale introduktion af Polestar-mærket og Polestar 1. De tilstedeværende får lejlighed til at at se nærmere på bilens design og ydelse. Efterfølgende fortsætter testen af chassis og ophængning samt hverdagsfunktion.

Læs mere om den nye Polestar 1 - lige hér

”Jeg er vildt spændt på at køre Polestar 1 prototypen på Goodwood,” siger Joakim Rydholm. ”At køre Goodwood’s hill climb-rute har jeg drømt om i mange år, og at gøre det i den prototype, som vi har brugt så mange måneder på at udvikle, er noget helt specielt”.

Polestar vil også være til stede i fabriksområdet. Foruden den kamouflerede prototype bliver der udstillet to Polestar 1, og de byder på endnu en mulighed for at opleve bilen forud for de første kundeleverancer midt på året næste år.

Thomas Ingenlath, som står i spidsen for Polestar, kommenterer:

”Det er spændende at være med på Goodwood Festival of Speed, hvor alt det sjove sker: Passion, entusiasme og muligheden for at komme helt tæt på bilerne. Reaktionerne på Polestar 1 fra Storbritannien og Nordeuropa har været fantastiske og vi betragter festivalen som en vigtig del af vores kontakt til entusiaster og kunder verden over. Det er en herlig mulighed for at møde en masse mennesker, som deler vores passion for Polestar og mærkets fremtid”.

Efter Goodwood Festival of Speed får Polestar 1 sin amerikanske debut under Monterey Car Week i Californien fra 23.-26. august.