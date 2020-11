Volvo: Nu ser vores kamera med, når du kører

Sensoren kigger på dig, mens du kører

Et andet led i Volvos nye mission kommer i form af to sensorer, men fremfor at være rettet mod trafikken, er de rettet mod dig. Det er nemlig kameraer, der er placeret for at holde øje med dit distraktionsniveau - Altså hvor distraheret, du er mens du kører.

Hvis sensoren registrerer, at du er uopmærksom eller distraheret, reagerer bilen i tre trin:

På første niveau, tændes alle sikkerhedssystemer, bilen er udstyret med. En vognbaneassistent kan skubbe en forvildet kører tilbage på plads, og bevare sikkerheden.

Hvis ikke det får førerens opmærksomhed på kørsel, vil bilen udføre en handling med netop dét som formål. En lyd, en rumlen i rattet eller en besked på displayet.

Hvis føreren stadig er ukoncentreret, skruer Volvo'en bissen på. Det er her, de reelle indgreb begynder: Sikkerhedssystemerne sørger for at få bragt bilen sikkert til standsning. Imens bilen standses, kontakter det indbyggede 'On Call' system alarmcentralen.