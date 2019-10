Vognmand tester dims, der blokerer for brug af mobiltelefon

En af de virksomheder, der deltager i pilotprojektet, er E. Trasborg A/S, der netop er begyndt at teste mobil-blockeren i cirka 20 af sine i alt 50 lastbiler.

Brug funktionerne i rattet

"Som vognmandsvirksomhed får vi et redskab til at kunne følge med i, hvor gode chaufførerne er til at holde øjnene på vejen og hænderne på rattet. På den måde har vi mulighed for at påvirke og motivere dem til at køre mere sikkert. Det tilbud syntes vi ikke, vi kunne tillade os at sige nej til. I sidste ende har vi jo ansvaret for, at vores kørekøjer ikke er til fare for andre trafikanter," siger Jens Trasborg, der er ansvarlig for vognparken i E. Trasborg A/S.

"Chaufførerne kan stadig benytte deres telefon håndfrit - blokeringen gælder kun det, der er ulovligt. Og så er det gratis for os at teste produktet samtidigt med, at vi bliver nogle erfaringer rigere. Det har vi svært ved at finde argumenter imod," fortsætter Jens Trasborg og fortæller, at virksomhedens chauffører allerede er blevet bedre til at bruge de mange funktioner, der ligger i køretøjets rat fremfor mobilens skærm.