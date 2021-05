Tilbud fra nyt bilmærke: Køb en elbil og få batteriet via leasing

Vil lease dine batterier til dig

VinFast er den eneste personbilsfabrikant fra Vietnam, og på trods af landets mangelfulde infrastruktur specialiserer mærket sig i dag i eldrift. Da vi først mødte VinFast, var det til en fremvisning af to biler ved Paris Motor Show i 2018. Dengang havde bilerne benzinmotorer, og var baseret på tidligere generation af BMW-platforme.

Nu markerer mærket sig med planer om tre nye elbilers introduktion i Europa og USA, samt en ny model for ejerskab af bilen. Planen går ud på, at du kun leaser bilens batteripakke, så du ikke hæfter for denne, når ladekapaciteten falder til et ubrugeligt niveau i fremtiden.

Det gør bilen billigere i indkøb, idet batteriet typisk er den dyreste del på elbiler.

Leasingprisen på batteriet vil ifølge VinFast være baseret på det gennemsnitlige benzinforbrug forbundet med en forbrændingsbaseret bil i samme klasse.