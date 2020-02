Vildt! Vi møder manden, der har bygget sin egen Tesla stationcar

Det startede med 100 tegninger

"Da jeg fyldte 30, tjente jeg udmærket, men havde ikke råd, og da jeg fornylig fyldte 50, var prisen stukket fuldstændig af. Jeg får aldrig råd til én! Hvad gør man så? Ja, så var det, at jeg fik idéen til at bygge én selv, “ fortæller Floris de Raadt til Bil Magasinet.

Han er på kongres i Bella Centeret og spurgte, om ikke vi ville se hans bil helt unikke bil. Jo, det vil vi godt!

Floris de Raadt vidste, at der skulle en speciel bil som basis for ombygningen, men budgettet var ikke uendeligt. Han forenede sin passion for elbiler og shooting brakes ved at købe en af de første Tesla’er i Holland, en Model S P85 fra 2013 i original stand.

Piiiiiiist! Vil du have flere fede historier om unikke biler, så husk at købe et abonnement på Bil Magasinet. På den måde får du hver måned de bedste bilhistorier fra Danmarks bedste bilblad!

“Jeg så en Tesla rustvogn på nettet og ringede til RemetzCar, der bygger dem. De er specialister i ombygninger, og var friske på projektet”.

Han fandt hurtigt ud af, at man ikke bare kan forlænge en taglinje – der må en designer ind over. Niels van Roij, som er en hollandsk bildesigner, der er bosiddende i London, var villig til at gå med i projektet.

“Han kom med 100 tegninger. Så delte vi dem op i tre bunker, og fjernede én ad gangen fra hver bunke. Til sidst var der tre tegninger tilbage, så jeg pegede på dén, jeg bedst kunne lide, fordi det er mig, der bestemmer. Det var Niels ikke glad for, men sådan blev det!